Дюпин признался, что не отказался бы от перехода в «Зенит» в случае предложения

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признался, что не отказался бы от перехода в петербургский футбольный клуб «Зенит», если бы ему поступило соответствующее предложение.

«У меня контракт пока, они должны сначала решить с «Рубином». А вы как думаете, если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России, я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс», — сказал Дюпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он отметил, что «Зенит» три года подряд играет в Лиге чемпионов и если какому-то футболисту предоставляется возможность выступать за лучший клуб страны, от этого не стоит отказываться.

«Сыграть красиво в еврокубках с Казанью? Я только за. У меня ещё на два года контракт в «Рубине», — добавил Дюпин.

В этом сезоне Дюпин провёл 27 матчей, в которых пропустил 29 мячей и девять раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Севилья» хочет купить футболиста «Зенита» Сердара Азмуна.