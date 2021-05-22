Дюпин признался, что не отказался бы от перехода в «Зенит» в случае предложения

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Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин признался, что не отказался бы от перехода в петербургский футбольный клуб «Зенит», если бы ему поступило соответствующее предложение.
Дюпин признался, что не отказался бы от перехода в «Зенит» в случае предложения
  • РИА Новости

«У меня контракт пока, они должны сначала решить с «Рубином». А вы как думаете, если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России, я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс», — сказал Дюпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он отметил, что «Зенит» три года подряд играет в Лиге чемпионов и если какому-то футболисту предоставляется возможность выступать за лучший клуб страны, от этого не стоит отказываться.

«Сыграть красиво в еврокубках с Казанью? Я только за. У меня ещё на два года контракт в «Рубине», — добавил Дюпин.

В этом сезоне Дюпин провёл 27 матчей, в которых пропустил 29 мячей и девять раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Севилья» хочет купить футболиста «Зенита» Сердара Азмуна.

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