СМИ: «Севилья» хочет купить футболиста «Зенита» Азмуна
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Как сообщает Todofichajes, «Севилья» рассматривает Азмуна на смену форварду Юссефу Эн-Несири, который покинет клуб с высокой долей вероятности. Азмун же является приоритетным вариантом замены.
В Санкт-Петербурге готовы отпустить иранца, контракт которого истекает следующим летом, за €23 млн, а «Севилья» хочет сбить цену до €17 млн.
В минувшем сезоне Азмун забил 19 мячей в 24 матчах Российской премьер-лиги.
Ранее Алексей Миранчук заявил, что был удивлён слухами о возможном переходе в «Зенит».