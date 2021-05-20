СМИ: «Севилья» хочет купить футболиста «Зенита» Азмуна

Испанский футбольный клуб «Севилья» хочет приобрести нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщает Todofichajes, «Севилья» рассматривает Азмуна на смену форварду Юссефу Эн-Несири, который покинет клуб с высокой долей вероятности. Азмун же является приоритетным вариантом замены.

В Санкт-Петербурге готовы отпустить иранца, контракт которого истекает следующим летом, за €23 млн, а «Севилья» хочет сбить цену до €17 млн.

В минувшем сезоне Азмун забил 19 мячей в 24 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что был удивлён слухами о возможном переходе в «Зенит».