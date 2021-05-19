Миранчук заявил, что был удивлён слухами о возможном переходе в «Зенит»

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Российский полузащитник бергамской «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал информацию о своём возможном переходе в петербургский «Зенит».
Миранчук заявил, что был удивлён слухами о возможном переходе в «Зенит»
  • © atalanta.it

«Я это тоже слышал, удивился. Мне здесь всё нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, после работы. Конечно, у меня есть амбиции. Я хочу больше играть, хочу помогать ребятам, давать результат какой-то. Тоже этого очень хочу, я спортсмен, футболист, это у каждого есть внутри. Но я понял, что здесь надо работать. Терпение — и всё придёт, всё будет хорошо. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом», — заявил Миранчук в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что не намерен уходить из «Аталанты».

«100%», — добавил хавбек.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 29 матчах за «Аталанту», записав в свой актив семь голов и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии с «Ювентусом».

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