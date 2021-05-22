Стало известно, почему Фернандес досрочно завершил тренировку сборной России
- Reuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, игрок почувствовал во время занятия дискомфорт в паховой области. Тем не менее в результате обследования у него не было выявлено никаких значимых повреждений.
«Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию», — говорится в сообщении.
На данный момент российская команда готовится к Евро-2020.
Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020-го на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
Ранее сообщалось, что Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу.