Фотосессия на фоне Альп, возвращение Дзюбы в ворота и поддержка Киркорова: как сборная России готовится к Евро-2020

Защитник Марио Фернандес работал по индивидуальной программе на тренировке сборной России в австрийском Нойштифте, а нападающий Александр Соболев вернулся в общую группу. Форвард Артём Дзюба встал на ворота и попытался отразить пенальти в исполнении Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова. После занятия Илья Самошников сравнил Станислава Черчесова и Леонида Слуцкого, а Андрей Семёнов объяснил, почему Евро — более серьёзный турнир, чем мундиаль.

«Футбола без травм не бывает»

Сборная России по футболу продолжает готовиться к чемпионату Европы и контрольным матчам с Болгарией и Польшей, назначенным на 1 и 5 июня. Получивший повреждение голеностопа и пропустивший предыдущее занятие нападающий Александр Соболев начал тренировку в общей группе, но затем ушёл в тренажёрный зал. Защитник Марио Ферандес работал по индивидуальной программе, остальные игроки не испытывали проблем со здоровьем.

Накануне, комментируя наличие небольших повреждений сразу у нескольких подопечных, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заверил, что медицинский штаб полностью контролирует состояние всех спортсменов, поэтому не стоит опасаться, что кто-то работает не в полную силу.

«Сезон длинный, в любом случае, нет ни одного футболиста без болячек, у каждого что-то потягивает и побаливает. Мы этот процесс контролируем, врачи докладывают об их состоянии. Чтобы не усугубить, в каких-то случаях даём паузу. У Фернандеса побаливает пах, завтра-послезавтра он уже начнёт работать. А так, все в строю. Футбола без травм не бывает», — приводит слова Черчесова официальный сайт Футбольного союза России (РФС).

Практически ни одни сборы российской команды не обходятся без появления Артёма Дзюбы в воротах, и нынешние не стали исключением. Нападающий вновь попробовал себя в роли голкипера, попытавшись отразить 11-метровые удары от Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова. Однако на этот раз у «вратаря» дела шли хуже обычного, и после нескольких пропущенных мячей он обвинил в неудаче отсутствие перчаток.

После занятия все футболисты и члены тренерского штаба приняли участие в командной фотосессии. Как по заказу, пасмурное небо над долиной очистилось и вышло солнце.

В пятницу стала известна программа развлекательных мероприятий, которые будут ждать болельщиков на стадионе «Динамо» в преддверии матча с Болгарией. Встречу посетят легендарные представители обеих команд, а некоторые из них проведут автограф-сессии для всех желающих. А перед стартовым свистком на стадионе выступит популярный певец Филипп Киркоров, который исполнит гимн РФ.

Артист призвал болельщиков посетить матч и лично поддержать подопечных Черчесова перед важным турниром.

«Скоро нашей национальной сборной по футболу предстоит защитить честь страны на чемпионате Европы. Соперники очень серьёзные, чего стоит только одна из лучших сборных мира — команда Бельгии. Но я верю в наших парней и буду всячески их поддерживать», — сказал Киркоров в видеообращении.

«Поначалу было похоже на сказку»

Защитник «Рубина» Илья Самошников, впервые вызванный в команду перед отборочными матчами чемпионата мира 2022 года, заявил, что готов к конкуренции.

«Ощущаю себя лучше, чем на сборе в Сочи. Привыкаю, осваиваюсь. Это одни из самых сложных сборов в карьере. Поначалу было похоже на сказку, но сейчас уже понимаю, что просто готовлюсь к Евро. К конкуренции готов, понятно, что есть и Юрий Валентинович (Жирков. — RT), и Федя Кудряшов, и Караваев. Чуть больше провожу времени с Денисом Макаровым, но атмосфера классная, поэтому все друг с другом общаются», — цитирует Самошникова «Чемпионат».

Он также сравнил тренировки под руководством Черчесова и главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. По его мнению, в национальной команде более суровая атмосфера, чем в клубе.

«Но ко всему привыкаешь. Общался со Слуцким перед вызовом, он дал пару советов, сказал, как вести себя, чтобы было лучше. Могу ли представить, что Леонид Викторович будет так же ругать меня, как это было с Жирковым? Да, такое один раз было. Может, чуть легче, но все же», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

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Как и все игроки сборной, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов находится в предвкушении Евро-2020. По его мнению, этот турнир серьёзнее мундиаля, так как на Евро меньше слабых команд.

«Бельгию уже разбирали. Смотрели сильные качества, слабых там мало. Готовимся к очень высокому классу на каждой позиции. У любых сборных есть слабые места. Тренерский штаб говорит нам, что нужно делать. Соперника будем знать вдоль и поперёк. Изучаем их последние матчи, перенимаем что-то у других команд. Из этого будем исходить», — отметил Семёнов.

Кроме того, защитник затронул тему своего возможного ухода из «Ахмата». Он подчеркнул, что между ним и главным тренером команды Андреем Талалаевым нет конфликта, а все недопонимания были своевременно устранены.

«Каждое трансферное окно вокруг меня какие-то слухи. Поживём — увидим. Что касается предложения «Краснодара», то проехали. Хочется поиграть в еврокубках. Разговоры идут. Не от меня зависит, уеду ли я в Европу. В Турцию я бы поехал, как Кудряшов. В клуб с амбициями бы пошёл», — пояснил он.

Накануне в матче молодёжного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошёл инцидент. На поле произошла потасовка, в результате которой несколько футболистов получили травмы. Защитник резко осудил случившееся.

«Конечно, я видел драку молодёжки «Ахмата» с «Локо». Это неприемлемо, в футболе такое не должно происходить. Дальше руководство клуба разберётся. Один из парней часто играет за основу — Лечи Садулаев. Наверное, накипело, но так себя вести нельзя. На тренировках он адекватный и порядочный парень», — прокомментировал инцидент Семёнов.