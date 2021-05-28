Семёнов прокомментировал потасовку в матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива»

Короткая ссылка
Защитник сборной России Андрей Семёнов прокомментировал потасовку, которая произошла в матче десятого тура плей-офф молодёжного чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».
Семёнов прокомментировал потасовку в матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива»
  • РИА Новости

«Один парень из молодёжки работает внутри себя — Лечи Садулаев. Накипело, но это неприемлемо, и так себя вести нельзя. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство разберётся», — цитирует Семёнова Sport24.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» отстранил трёх игроков молодёжной команды после потасовки в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить