Семёнов прокомментировал потасовку в матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива»
- РИА Новости
«Один парень из молодёжки работает внутри себя — Лечи Садулаев. Накипело, но это неприемлемо, и так себя вести нельзя. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство разберётся», — цитирует Семёнова Sport24.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.
На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» отстранил трёх игроков молодёжной команды после потасовки в матче с «Локомотивом».