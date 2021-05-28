Семёнов прокомментировал потасовку в матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива»

Защитник сборной России Андрей Семёнов прокомментировал потасовку, которая произошла в матче десятого тура плей-офф молодёжного чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».

«Один парень из молодёжки работает внутри себя — Лечи Садулаев. Накипело, но это неприемлемо, и так себя вести нельзя. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство разберётся», — цитирует Семёнова Sport24.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» отстранил трёх игроков молодёжной команды после потасовки в матче с «Локомотивом».