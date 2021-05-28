«Ахмат» отстранил трёх игроков молодёжной команды после потасовки в матче с «Локомотивом»

Грозненский «Ахмат» опубликовал заявление по поводу потасовки, которая произошла в матче десятого тура плей-офф молодёжного чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Руководство ФК «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ахмата».

В грозненском клубе также заявили, что игроки не будут вызваны на сборы первой команды.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее сообщалось, что матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой.