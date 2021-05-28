«Ахмат» отстранил трёх игроков молодёжной команды после потасовки в матче с «Локомотивом»
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«Руководство ФК «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ахмата».
В грозненском клубе также заявили, что игроки не будут вызваны на сборы первой команды.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.
На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.
Ранее сообщалось, что матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой.