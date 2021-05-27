Матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой

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Грозненский «Ахмат» потерпел поражение от московского «Локомотива» в матче десятого тура плей-офф молодёжного чемпионата России по футболу.
Матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой
  • РИА Новости

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.

В составе «Локомотива» дублем отметился Тимур Касимов. Ещё по одному мячу забили Алексей Ларин, Иван Котельников и Матвей Першин.

Единственный мяч в составе «Ахмата» забил Турпал-Али Ибишев.

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Ибишев.

Как сообщает пресс-секретарь Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов, инцидент начался с того, что на арбитра матча было оказано физическое воздействие одним из игроков грозненского клуба после вынесения тому второго предупреждения. Инцидент был отражён в рапорте встречи. Все материалы игры будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Таким образом, «Локомотив» набрал 53 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице первой группы молодёжного чемпионата. «Ахмат» с 46 очками идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА стал победителем молодёжного чемпионата России по футболу.

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