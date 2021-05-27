Матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой
- РИА Новости
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.
В составе «Локомотива» дублем отметился Тимур Касимов. Ещё по одному мячу забили Алексей Ларин, Иван Котельников и Матвей Першин.
Единственный мяч в составе «Ахмата» забил Турпал-Али Ибишев.
На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Ибишев.
Как сообщает пресс-секретарь Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов, инцидент начался с того, что на арбитра матча было оказано физическое воздействие одним из игроков грозненского клуба после вынесения тому второго предупреждения. Инцидент был отражён в рапорте встречи. Все материалы игры будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
Таким образом, «Локомотив» набрал 53 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице первой группы молодёжного чемпионата. «Ахмат» с 46 очками идёт на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА стал победителем молодёжного чемпионата России по футболу.