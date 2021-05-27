Черчесов: в сборной нет ни одного футболиста, у кого чего-то не потягивает или не побаливает

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, получивших повреждения.
Черчесов: в сборной нет ни одного футболиста, у кого чего-то не потягивает или не побаливает
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Антон Заболотный сегодня работал и утром, и вечером, то есть тренировался больше, чем другие. Да, два дня он пропустил, работал индивидуально, но у каждого футболиста бывают болячки. Нет ни одного, у кого чего-то не потягивает или не побаливает. Естественно, мы их контролируем, врачи докладывают их состояние. У Марио Фернандеса немного побаливает пах. Думаю, завтра-послезавтра он начнёт работать в общей группе. Александр Соболев тоже поработал утром, поэтому вечером ему дали отдохнуть», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Российская национальная команда проводит в австрийском Нойштифте сбор, который продлится до 31 мая, в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Ранее Черчесов высказал мнение о работе полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука на сборе команды в Нойштифте.

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