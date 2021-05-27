Черчесов: в первые день-два сбора мне никогда не нравятся Головин, Миранчук и Черышев

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о работе полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука на сборе команды в австрийском Нойштифте.
Черчесов: в первые день-два сбора мне никогда не нравятся Головин, Миранчук и Черышев
  • РИА Новости

«Черышев меньше играл. Миранчук тоже. Головин последнюю игру провёл 23 мая. Понятно, что мы быстро изучили их состояние. Черышев утром тоже провёл дополнительную работу. Головин и Миранчук — нет. Конечно, первые день-два они мне никогда не нравятся. Но не потому, что они мне не нравятся. Они приезжают в команду, радуются друг другу, поэтому не до конца концентрируются. Сегодня уже третий день. Они в рабочем режиме. Но мы к этому привыкли. С одной стороны, подправляем, а с другой — даём возможность чуть-чуть порадоваться друг другу», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Черышев сыграл в 22 матчах за «Валенсию», записав в свой актив три голевые передачи. Головин забил шесть мячей и отдал девять голевых передач в 26 играх за «Монако». Миранчук провёл за «Аталанту» 31 матч, записав в свой актив семь голов и отдав две голевые передачи.

Ранее Черчесов объяснил, в чём различия между Соболевым, Дзюбой и Заболотным.

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