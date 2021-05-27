Черчесов объяснил, в чём различия между Соболевым, Дзюбой и Заболотным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о конкуренции между нападающими Александром Соболевым, Артёмом Дзюбой и Антоном Заболотным.

«Думаю, на других позициях конкуренция не меньше. Но, повторюсь, говорят, что они одинаковые, но для нас они разные и выполняют разные функции. Игра складывается по-разному, и на каждую ситуацию у нас должен быть ответ» — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Он также объяснил, в чем различия между Соболевым, Дзюбой и Заболотным.

«Во-первых, по характеру, во-вторых, по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковые. Поэтому говорят, что они однотипны, но это не так. Соболев подвижнее, нежели Дзюба, головой играет хорошо. Они вдвоём сыграли несколько раз, дополняли друг друга. А про Заболотного я уже говорил. Вроде нападающий, но и в обороне, и в атаке, и в прессинге проявляет себя. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, наверное, ни один нападающий в России не сыграет», — добавил Черчесов.

Российская национальная команда, в том числе Соболев, Дзюба и Заболотный, проводит в австрийском Нойштифте сбор, который продлится до 31 мая, в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

Ранее сообщалось, что Россия занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.