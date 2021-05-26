Возвращение Соболева и слова Заболотного про хейт: как сборная России продолжает подготовку к Евро-2020

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в Австрии в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020. В команду вернулся Александр Соболев, не занимавшийся накануне в общей группе. Он отметил, что уже восстановился после травмы голеностопа, рассказал, чем ему мешают брекеты, и прокомментировал своё сравнение с Артёмом Дзюбой. Другой нападающий, Антон Заболотный, заявил, что стал получать энергию от критики болельщиков. Тем временем в сборной Дании, с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют на групповом этапе, объявили окончательный состав на турнир.

«Усталость есть, но для этого и работаем»

В среду, 26 мая, сборная России по футболу продолжила свою подготовку к чемпионату Европы. У подопечных Станислава Черчесова была запланирована тренировка в рамках сбора в австрийском Нойштифте.

В занятии принимали участие все футболисты, которые находятся в расположении команды, среди них — Александр Соболев. Накануне нападающий «Спартака» не тренировался в общей группе из-за небольшой травмы голеностопа, но довольно быстро сумел от неё оправиться. После выполнения всех упражнений он вышел к журналистам и подробнее рассказал о своём здоровье.

«На прошлой тренировке чуть подвернул голеностоп, решили взять паузу. Всё спокойно, завтра буду в общей. Всем тяжело. Хорошие нагрузки. Все понимают, все терпят. Готовимся к серьёзному турниру. Усталость есть, но для этого и работаем. Не все любят такую работу, но мы терпим. У нас в группе хорошие команды, все готовятся. Сегодняшнюю тренировку по интенсивности оценю на 9 баллов из 10», — сказал Соболев «Чемпионату».

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Во внешности нападающего появился один новый штрих — он поставил себе брекеты. Игрок рассказал, что из-за них тренироваться стало сложнее, но лучшего момента для того, чтобы пройти необходимую для коррекции зубов процедуру, не нашлось.

«Поставил себе брекеты, занялся зубами. Но непросто это совмещать, тренироваться неприятно, когда лечишь зубы. Я начал этим заниматься за два месяца до Евро, сейчас уже привык. Но было некомфортно на тренировках, играх. Поэтому сделал до Евро», — отметил футболист.

Во время общения с журналистами Соболева спросили, что он думает о конкуренции с Артёмом Дзюбой за место в составе сборной.

«Я вообще не думаю о финальной заявке. Просто работаю, показываю себя. В соревновании с Дзюбой пытался отыграться, у нас всегда игры. Придумываем себе, чтобы было интереснее. Я кувыркался, Артём придумывает, что я этого не делал. Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чём он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать, в чём лучше я, а в чём он. Это не моя работа — сравнивать, пусть это сделают другие», — сказал Соболев.

Нападающий также рассказал, что чемпионат Европы может открыть дорогу российским футболистам в зарубежные клубы. Сам он, правда, таких предложений ещё не получал.

«Мне кажется, что многие российские футболисты ставят задачу уехать в европейский чемпионат. Но нужно смотреть на многие факторы. Во-первых, это собственная игра. Во-вторых, наличие предложений. Сейчас этих предложений нет, а когда они появятся, тогда можно будет рассуждать. Для любого футболиста Евро, Лига чемпионов, чемпионат мира являются своеобразным трамплином, потому что есть шанс показать себя на мировой арене», — заявил спортсмен РИА Новости.

Напоследок Соболев прокомментировал назначение Руя Витории на должность главного тренера «Спартака» вместо Доменико Тедеско. По словам футболистам, пока он мало что знает о своём наставнике в клубе.

«Видел о назначении Витории в Instagram. Пока сложно что-то сказать, я нахожусь в сборной России и этого тренера особо не знаю. Знаю, что тренировал «Бенфику». Но пока все мысли — о сборной России. Я поблагодарил Тедеско за сезон. Я уже говорил, что при нём попал в «Спартак», этот специалист хотел видеть меня в команде. Я уже не раз говорил, что при нём прибавил в физике, были тяжёлые и интенсивные тренировки и сборы. В этом плане считаю, что очень прибавил», — отдал должное Тедеско Соболев.

«Хочется, чтобы побольше хейтили»

После него пообщаться с журналистами вышел третий форвард в сборной России Антон Заболотный. Он рассказал, как на нём сказывается критика болельщиков, и не стал подтверждать свой переход из «Сочи» в ЦСКА, который до сих пор не оформлен официально.

«Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыта общения со специалистами и хейтерами прибавилось. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться, зарядился зимой от этого. Это была отправная точка. Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал. Клубные дела оставлю на потом, готов говорить только о сборной», — сказал Заболотный.

Нападающий также описал атмосферу в сборной. По его словам, каждый игрок на своей позиции может рассчитывать на то, что он выйдет на поле в матче Евро-2020.

«У нас здоровая конкуренция. Все нападающие понимают, что надо выкладываться на каждой тренировке. Кто будет лучше, тот и будет играть. Каждый держит у себя в голове, что в конце сбора будет определён состав. Каждый работает, чтобы остаться. Направление одно — улучшение своих качеств. Сложно оценить общее состояние команды, потому что пропустил какое-то время», — признался игрок.

Заболотный заодно повторил одну из шуток Дзюбы, услышанную на тренировке, и рассказал, чем футболисты занимаются, помимо тренировок. Он отметил, что думать только о занятиях и подготовке к турниру не хочет, чтобы не перегореть.

«Дзюба кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича, но я не слышал кому. Но шутка зашла. В Австрии всегда приподнятое настроение, такие пейзажи. Если зацикливаться только на работе, думать, что это гипертруд, то будет тяжело. Надо мыслить позитивно, на лицах ребят улыбки. Это помогает. Можно выйти прогуляться, зайти обратно. Но всё время уходит на восстановление, массаж, процедуры», — сказал Заболотный.

Состав будущего соперника

Накануне поздно вечером был объявлен состав одного из соперников сборной России по групповому этапу — команды Дании. Главный тренер скандинавов Каспер Хьюлманд назвал 26 игроков, вошедших в итоговую заявку. В его распоряжении оказались сразу 19 футболистов, которые в минувшем клубном сезоне играли в большой пятёрке европейских чемпионатов.

Среди них оказались чемпион Италии в составе «Интера» Кристиан Эриксен, обладатель Кубка Англии с «Лестером» Каспер Шмейхель, участник субботнего финала Лиги чемпионов в качестве защитника «Челси» Андреас Кристенсен, игрок «Барселоны» Мартин Брейтуэйт и стол обороны «Милана» Симон Кьер. Остальные игроки представляют датские клубы, шведский «Мальмё» и выступающий в Чемпионшипе «Брентфорд». Интересно, что в сборной оказалось сразу восемь нападающих — из команд, которые объявили финальные составы, так много вызвали только Германия и Португалия.

Матчем с Данией сборная России будет завершать групповой этап. Встреча состоится 21 июня, и это будет единственная игра подопечных Станислава Черчесова на выезде — согласно жребию, она состоится в Копенгагене, а не в Санкт-Петербурге.