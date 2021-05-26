Соболев заявил, что устал от сравнений с Дзюбой

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев заявил, что устал от сравнений с партнёром по национальной команде и форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Соболев заявил, что устал от сравнений с Дзюбой
  • Reuters

«Устал от сравнений. Я или Дзюба лучше… В чём Артём лучше? Забил 20 голов. Вот и всё. Он лучший бомбардир. В чём мы разноплановые форварды с Дзюбой? Это не моя работа сравнивать. Пусть это делают тренеры, болельщики, эксперты. Могу ли представить, что поиграем с Артёмом вместе в клубе? Тяжёлый вопрос. Никто не может ответить», — приводит слова Соболева Sport24.

Ранее сообщалось, что Соболев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России по футболу.

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