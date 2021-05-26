Правительство России утвердило программу подготовки инфраструктуры к матчам Евро-2020
- Reuters
Как сообщает пресс-служба кабмина, документ включает 15 мероприятий, в числе которых и подготовка стадиона «Санкт-Петербург» и тренировочных площадок к турниру. Отмечается, что спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кроме того, в правительстве сообщили, что «предусматриваются разработка планов транспортного обслуживания, медицинского обеспечения, проведение проверок электросетей, утверждение культурной программы и подготовка специализированных площадок для просмотра матчей».
Планируется, что будут приняты меры по запуску системы идентификации болельщиков на турнире, а также реализована комплексная программы безопасности.
Координатором программы назначено Министерство спорта России.
Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира.
Ранее Алексей Сорокин сообщил о готовности России к Евро-2020.