Сорокин сообщил о готовности России к Евро-2020

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 (Евро-2020) Алексей Сорокин заявил о полной готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей турнира.
Сорокин сообщил о готовности России к Евро-2020
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Россия и Санкт-Петербург абсолютно готовы. Все документы на въезд иностранных болельщиков тоже. Надеемся, что Петербург станет одним из центров чемпионата Европы. Ждём всех перед экранами телевизоров и на стадионе», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на первую тренировку в Австрии в ходе подготовки к Евро-2020.

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