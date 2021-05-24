Сорокин сообщил о готовности России к Евро-2020
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- РИА Новости
«Россия и Санкт-Петербург абсолютно готовы. Все документы на въезд иностранных болельщиков тоже. Надеемся, что Петербург станет одним из центров чемпионата Европы. Ждём всех перед экранами телевизоров и на стадионе», — цитирует Сорокина «Чемпионат».
Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на первую тренировку в Австрии в ходе подготовки к Евро-2020.