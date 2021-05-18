Бабаев отреагировал на заявление Ротенберга о переходе Заболотного в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал заявление владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга о том, что нападающий сборной России Антон Заболотный покинул команду и продолжит карьеру в московском клубе.

«Вы знаете нашу позицию, даже если все будут об этом говорить… Пока есть определённые формальности, пока они не будут соблюдены, мы не будем торопиться», — цитирует гендиректора ЦСКА «Чемпионат».

По словам Бабаева, говорить о переходе Заболотного в ЦСКА как о свершившемся факте преждевременно.

«Есть определённый порядок, и мы стараемся его соблюдать», — подытожил он.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Заболотный провёл 25 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

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