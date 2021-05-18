В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича в сборной Хорватии

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что главный тренер команды Ивица Олич войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу — 2020.
В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича в сборной Хорватии
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«Не совсем так, поторопилось с распространением информации. Первоисточник уже извинился. Трудности перевода, поэтому так всё и произошло», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Гендиректор ЦСКА отмечает, что совмещение должностей в ЦСКА и сборной Хорватии невозможно.

«Мы договаривались, что Олич может работать только у нас. Возможно, Ивица в отпуске заедет в расположение сборной — это его право, тем более что в команде сейчас Влашич. В наших интересах, чтобы он оценил его состояние», — сказал он.

По словам Бабаева, если Олич в отпуске захочет заехать пообщаться с коллегами из сборной Хорватии, ЦСКА не будет препятствовать этому.

«16 июня у нас начинаются сборы, Ивица будет в Москве», — подытожил гендиректор ЦСКА.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля.

Ранее Гинер заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

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