Гинер заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

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Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер рассказал о целях команды на следующий сезон.
Гинер заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе», — цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

По его словам, на данный момент уже сформирован чёткий план подготовки к новому сезону, а к работе на сборах в Австрии команда приступит 16 июня. По его результатам и по окончании международных матчей будут приняты решения по комплектации состава.

«Будут ли корректироваться цели на следующий сезон? Нет, цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может», — добавил Гинер.

ЦСКА занял по итогам минувшего сезона шестое место в Российской премьер-лиге, вылетел на стадии полуфинала из Кубка России, а также занял последнее место в группе в Лиге Европы.

Ранее Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон.

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