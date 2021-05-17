Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон
- РИА Новости
«Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки», — цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».
Тем не менее он отметил, что в ряде матчей на результат повлияли ошибки арбитров, но основную ответственность за провал команды несёт он сам.
«Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!» — добавил Гинер.
ЦСКА занял по итогам сезона шестое место в Российской премьер-лиге, вылетел на стадии полуфинала из Кубка России, а также занял последнее место в группе в Лиге Европы.
Ранее Ивица Олич высказался о проигрыше ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо».