Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер подвёл итоги выступления команды в минувшем сезоне и извинился перед болельщиками армейцев.

«Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки», — цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

Тем не менее он отметил, что в ряде матчей на результат повлияли ошибки арбитров, но основную ответственность за провал команды несёт он сам.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!» — добавил Гинер.

ЦСКА занял по итогам сезона шестое место в Российской премьер-лиге, вылетел на стадии полуфинала из Кубка России, а также занял последнее место в группе в Лиге Европы.

Ранее Ивица Олич высказался о проигрыше ЦСКА в матче РПЛ с «Динамо».