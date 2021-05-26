Возвращение Черышева и уверенность Зобнина в успехе на Евро: как российская команда провела очередной день сборов

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России в австрийском Нойштифте и провёл первую тренировку в общей группе. По индивидуальной программе занимался только нападающий «Спартака» Александр Соболев. После тренировки его одноклубник Роман Зобнин прокомментировал слухи о своём желании уехать в Европу, а полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о преимуществах прохладной погоды на сборах.

В составе национальной команды России на сборах в австрийском Нойштифте — долгожданное пополнение. После завершения чемпионата Испании в расположение прибыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Он уже провёл первую тренировку под руководством главного тренера Станислава Черчесова, во время которой работал в общей группе.

Очередное занятие началось с разминки на поле. Игрокам необходимо было хорошо разогреться, так как в Тироле по-прежнему стоит прохладная погода. После неё они отправились в тренажёрный зал. В групповой тренировке приняли участие все подопечные Черчесова, за исключением нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Несмотря на то что российские футболисты готовятся к чемпионату Европы — 2020 вдалеке от дома, даже здесь находятся поклонники, готовые их поддержать. Так, после предыдущей тренировки на выходе с поля Артёма Дзюбу встречала семья с маленьким мальчиком. Юный болельщик поначалу был настроен весьма скептически по отношению к капитану сборной, однако тому удалось не только его успокоить, но и развеселить.

Первые дни сборов традиционно могут быть тяжёлыми для футболистов, особенно учитывая недавнее завершение внутренних чемпионатов. Однако, по словам полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, постепенно идёт привыкание.

«Сегодня полегче. Цель одна — хорошо подготовиться к турниру. Погода с дождиком приятная, не жарко. Так комфортнее. Особенно когда тяжёлые нагрузки», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Как и остальные партнёры по команде, игрок с нетерпением ждёт старта Евро-2020, который может стать для него одним из самых крупных турниров в карьере на данный момент. В то же время он признался, что не испытывает волнения по поводу того, что в окончательный состав попадут не все.

«Евро — что-то особенное, нахожусь в предвкушении, большое событие для любого игрока. Хочется попасть и поучаствовать. Из-за того, что кого-то отцепят, не нервничаю. Таких мыслей нет. Выхожу на тренировку работать, показывать себя и верить, что всё будет хорошо», — добавил он.

Комментируя приезд Черышева, полузащитник рассказал, что хорошо знаком как с ним самим, так и с его отцом, Дмитрием Черышевым. С 2018 по 2019 год он тренировался под руководством специалиста в «Нижнем Новгороде».

«С Денисом знакомы. Я играл у его отца, есть темы для разговора, уже пообщались. Он смотрел мои игры в «Нижнем Новгороде», поэтому можем про это говорить, что-то вспомнить», — заключил Фомин.

Многие футболисты отмечают изменения, произошедшие со сборной России с чемпионата мира 2018 года. По словам полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, заметна смена поколений, поэтому теперь опытные игроки чувствуют ответственность перед более молодыми партнёрами.

«Много новых ребят, мы должны им передавать тот настрой, который был на чемпионате мира. Не только я должен быть примером для молодых — все, кто долго в команде. На тренировках должны показывать, в матчах. Сборная-то готова к такому успеху, как на чемпионате мира, но есть много нюансов: кто встанет в строй, будут ли травмы. Мы хотим повторить тот успех. Задачи должны быть постепенными, сейчас — хорошо подготовиться, потом — тяжелейший матч с Бельгией», — пояснил Зобнин.

При этом, по его мнению, за три года не изменился лишь главный тренер.

«Изменился ли Черчесов? По мне — нет. Стал опытнее, это по нему видно. Всю работу, которую мы проделываем на сборах, я знаю, мы уже делали её перед Кубком конфедераций и перед чемпионатом мира. Мне всё знакомо, знаем, что будет завтра. Но работа тяжёлая», — добавил полузащитник.

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско характеризовал своего подопечного как очень универсального игрока, который может быть полезен для любого специалиста. Спортсмен уверен, что это плюс и для него самого.

«Для футболиста хорошо, когда он может играть на разных позициях. Подстроиться — для меня не проблема. Понятно, что Черчесов хочет видеть меня в центре, но если надо будет сыграть справа, слева или где-то ещё, то я готов. Но у нас достаточно таких людей. Не занервничал ли, когда Марио Фернандес почувствовал дискомфорт на тренировке? Есть же Вячеслав Караваев. У нас хорошие игроки», — заверил он.

Накануне красно-белые объявили о назначении на пост главного тренера португальского специалиста Руя Витории. Зобнин признался, что узнал об этом из социальных сетей.

«О Витории узнал, как и все, — посмотрел ролик с шахматами. Там был португальский флажок — понял, что его назначат. Оценивать никак не могу, я ведь в сборной, надо здесь успешно выступить. Когда попаду в «Спартак», тогда и можно будет говорить. Даже с Георгием Джикией не обсуждал, мы же в сборной, мысли вообще о другом. О «Спартаке» здесь не говорим», — пояснил футболист.

В заключение Зобнин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он намерен покинуть российский чемпионат, где его якобы не устраивает судейство, чтобы выступать в одной из европейских команд. Отмечается, что это было одной из его целей на протяжении последних двух лет.

«Всё зависит от предложения. Конечно, мысли поехать в Европу у меня есть. Это скорее желание, а не цель. Условная «Аталанта» для меня — топ-клуб. Ближе всего к трансферу был, когда стали чемпионами и после мундиаля. Но клубы не назову, могу только сказать, что они из Германии. Не смутила ли история с Далером Кузяевым, который был свободным агентом? У всех разная ситуация. Сейчас у меня контракт со «Спартаком», пока думать об этом рано», — заявил Зобнин.