Фомин рассказал об уровне нагрузок в сборной России перед Евро-2020

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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы по футболу.
Фомин рассказал об уровне нагрузок в сборной России перед Евро-2020
  • РИА Новости

«Тяжёлые нагрузки. Сегодня чуть полегче. Цель одна — подготовка к Евро-2020. Выполняем, что говорят. В нежаркую и нехолодную погоду приятнее работать. Я в предвкушении Евро, это большое событие. Хочется в нём поучаствовать. Выхожу на каждую тренировку, чтобы работать. Нет мыслей, что могут отцепить», — цитирует Фомина Sport24.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу.

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