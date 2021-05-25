Фомин рассказал об уровне нагрузок в сборной России перед Евро-2020

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы по футболу.

«Тяжёлые нагрузки. Сегодня чуть полегче. Цель одна — подготовка к Евро-2020. Выполняем, что говорят. В нежаркую и нехолодную погоду приятнее работать. Я в предвкушении Евро, это большое событие. Хочется в нём поучаствовать. Выхожу на каждую тренировку, чтобы работать. Нет мыслей, что могут отцепить», — цитирует Фомина Sport24.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу.