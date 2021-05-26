Отец Захаряна подтвердил, что футболист пропустит Евро-2020

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Норайр Захарян, отец полузащитника московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна, подтвердил, что его сын не сможет выступить на предстоящем чемпионате Европы по футболу.
Отец Захаряна подтвердил, что футболист пропустит Евро-2020
  • РИА Новости

«У него всё впереди. Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное — здоровье, а дальше посмотрим. Ещё всё впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся, — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.

Из-за бактериальной ангины Захарян пропустит сбор национальной команды в австрийском Нойштифте. В прошедшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Соболев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России по футболу.

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