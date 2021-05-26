Отец Захаряна подтвердил, что футболист пропустит Евро-2020
- РИА Новости
«У него всё впереди. Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное — здоровье, а дальше посмотрим. Ещё всё впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся, — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.
Из-за бактериальной ангины Захарян пропустит сбор национальной команды в австрийском Нойштифте. В прошедшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Соболев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России по футболу.