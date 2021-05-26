Отец Захаряна подтвердил, что футболист пропустит Евро-2020

Норайр Захарян, отец полузащитника московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна, подтвердил, что его сын не сможет выступить на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«У него всё впереди. Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное — здоровье, а дальше посмотрим. Ещё всё впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся, — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.

Из-за бактериальной ангины Захарян пропустит сбор национальной команды в австрийском Нойштифте. В прошедшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Соболев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России по футболу.