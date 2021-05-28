Самошников рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020

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Защитник сборной России Илья Самошников рассказал о тренировочных сборах национальной команды в Австрии в ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020 (Евро-2020).
Самошников рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Это одни из самых сложных сборов в карьере. Атмосфера классная, все друг с другом общаются. Привыкаю, осваиваюсь. Поначалу это было похоже на сказку, но сейчас уже понимаю, что просто готовлюсь к чемпионату Европы», — цитирует Самошникова «Чемпионат».

Сбор в Австрии пройдёт с 22 по 31 мая.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Фернандес занимается индивидуально на тренировке сборной России.

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