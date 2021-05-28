Семёнов сравнил уровень чемпионатов Европы и мира по футболу

Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением об уровне чемпионатов Европы и мира.

«Для меня чемпионат Европы — особенный турнир. До этого я принимал участие только в чемпионатах мира. Евро чуть посильнее ЧМ. Конечно, не хватает Аргентины и Бразилии, но слабых команд на Евро нет», — цитирует Семёнова «Чемпионат».

С 11 июня по 11 июля пройдёт чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Семёнов прокомментировал потасовку в матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива».