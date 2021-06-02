Черчесов объяснил, что сборная России может вынести из матча с Польшей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что его подопечные и тренерский штаб могут вынести из контрольного матча с национальной командой Польши.

«Самое главное, что никто не травмирован, посмотрим, что будет завтра. Сегодня без травм и это самое главное. Отношение к игре и реакция на первый пропущенный гол — урок, который мы можем спокойно из игры вынести. Мы выполнили всё, что хотели, в хорошем и основательном темпе играли. На чемпионате Европы темп будет ещё выше», — рассказал Черчесов.

Сборные России и Польши сыграли вничью — 1:1. В рамках подготовки к Евро-2020 российская команда проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной России на Евро-2020.