Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос подаче окончательной заявки национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«Сегодня подаём заявку, но до 12 июня любая команда может сделать замену в случае травмы или коронавируса. Я уже говорил, но повторю: все, кто сейчас с нами, будут тренироваться и дальше», — заявил Черчесов.

Он отметил, что у Ильи Самошникова на МРТ было выявлено повреждение.

«Поэтому ему придётся неделю восстанавливаться. Будем думать», — добавил специалист, подчеркнув, что непопадание некоторых игроков в заявку на контрольный матч с Польшей, не говорит о том, что они не попадут в окончательную заявку команды на Евро.

Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Команды должны подать заявки на турнир до 2 июня.

Ранее Черчесов прокомментировал ничейный исход контрольного матча с национальной командой Польши.