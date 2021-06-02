Черчесов доволен игрой футболистов сборной России в матче с Польшей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ничейный исход контрольного матча с национальной командой Польши.

«Думаю, понятно, что любую игру мы хотим выиграть, мы пропустили на первых же минутах, но от своей игры не стали отходить, завладели инициативой, забили красиво ответный гол, имели несколько моментов, которые могли завершить, но не удалось. По большому счёту доволен отношением к игре, что после десяти дней сложных тренировок команда компактно играла. Понятно, что были моменты качественные, когда мы владели преимуществом. Были пятиминутки, когда мы отдавали инициативу. А так всё, что планировали, мы выполнили», — заявил Черчесов.

Он отметил, что не видел гол, который пропустила сборная России.

«Я отвернулся и не могу ничего сказать, потом посмотрю спокойно и оценю. Мы знаем, что Польша всегда была добротной командой. Сегодня несколько игроков у них по разным причинам не играли, поэтому силы сборной Польши по этой игре оценить нельзя», — добавил специалист.

Сборные России и Польши сыграли вничью — 1:1. В рамках подготовки к Евро-2020 российская команда проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.