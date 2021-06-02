В посольстве Дании высказались о ситуации с недопуском болельщиков на матчи Евро-2020

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В посольстве Дании в Москве прокомментировали ситуацию вокруг запрета болельщикам на въезд в страну на время предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.
В посольстве Дании высказались о ситуации с недопуском болельщиков на матчи Евро-2020
  • globallookpress.com

«Из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, Дания, как и другие страны, ввела ограничения на въезд на свою территорию. Эти ограничения связаны с распространением COVID-19 в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации. Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. УЕФА в полной мере осведомлён об этом», — приводит слова представителя дипмиссии РБК.

Власти Дании отказались пускать в страну болельщиков, которые не сделали прививку вакцинами от COVID-19, одобренными ЕС.

В Копенгагене на стадионе «Паркен» запланировано три матча группового этапа, в том числе игра сборных Дании и России, а также одна встреча 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Дания не сделает послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро-2020.

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