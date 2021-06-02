Вице-президент РФС высказался о ситуации с недопуском российских болельщиков на матч Евро-2020 с Данией

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал решение властей Дании не делать исключений для болельщиков на въезд в страну на время предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«Это вызывает просто непонимание и удивление. Европа и мир везде и всюду кричали, что спорт вне политики — и вот на тебе. Уверен, тут замешана политика. Можем ли мы как-то повлиять? Не знаю, в принципе, какие-то уговоры-разговоры со стороны УЕФА должны быть. Хотелось бы все-таки узнать причину. В то, что это связано с вирусом, я не верю. Наверняка есть другие причины. Это надо выяснить», — приводит слова Симоняна «Матч ТВ».

Власти Дании отказались пускать в страну болельщиков, которые не сделали прививку вакцинами от COVID-19, одобренными ЕС.

В Копенгагене на стадионе «Паркен» запланировано три матча группового этапа, в том числе игра сборных Дании и России, а также одна встреча 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Дания не сделает послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро-2020.