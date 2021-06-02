Без Лунёва, но с Дивеевым: сборная России по футболу обнародовала окончательный состав на Евро-2020
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы 2020 года, стартующий 11 июня. В состав вошли все участвовавшие в заключительных сборах игроки, за исключением вратаря Андрея Лунёва, защитников Романа Евгеньева и Ильи Самошникова, а также полузащитника Арсена Захаряна.
Из защитников на Евро-2020 отправятся Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев и Юрий Жирков. Тренерскому штабу пришлось выбирать между наименее опытными футболистами — Самошниковым, Дивеевым и Евгеньевым. Но в самом конце австрийских сборов игрок «Рубина» получил повреждение мышц задней поверхности бедра, из-за чего выбыл из подготовительного процесса как минимум на неделю.
Кроме того, на левый фланг претендовали сразу несколько игроков, в том числе 37-летний ветеран сборной Юрий Жирков, для которого предстоящее континентальное первенство может стать последним крупным международным турниром. В то же время Кудряшов и Караваев — более универсальные защитники, которые в случае необходимости смогут закрыть эту позицию. Поэтому нежелание тренерского штаба вести сразу четырёх конкурирующих футболистов вполне объяснимо.
Аналогичная ситуация и с центральным защитником Евгеньевым, которому Черчесов предпочёл более опытного с международной точки зрения Дивеева, на счету которого 12 матчей в еврокубках.
«Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и тогда он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером игрок засыпает здоровым, а утром — уже нет», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
В списке заявленных полузащитников оказались Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Денис Макаров. Хотя изначально вызов талантливого Захаряна ни у кого не вызывал вопросов, проблемы со здоровьем, возникшие ещё до начала сборов в Нойштифте, не позволили включить его в окончательную заявку. У футболиста «Динамо» появились симптомы бактериальной ангины, которую впоследствии подтвердили анализы крови. В национальной команде до последнего надеялись на его приезд, но восстановление затянулось. Поэтому уже за несколько дней до объявления состава стало понятно, что Арсен пропустит турнир, что подтвердили его отец и президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
Атакующая линия осталась без изменений — в заявку попали габаритные форварды Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный. Черчесов неоднократно подчёркивал, что, несмотря на схожесть физических данных, все три футболиста способны выполнять разные функции.
В то же время многих удивило отсутствие вратаря Лунёва. Если по наиболее опытному и авторитетному Антону Шунину вопросов не было, так как именно на него делалась ставка в последних матчах, то можно было предположить, что вне заявки останется скорее Юрий Дюпин или молодой Матвей Сафонов.
В некоторой степени свою роль мог сыграть настрой самих спортсменов. Если голкипер «Зенита» сам заявлял, что не является первым номером сборной и неоднократно отдавал должное конкурентам по позиции, то его коллега из «Рубина» отмечал, что по показателям именно он заслуживает попадание в национальную команду. Что касается 22-летнего Сафонова, то на него уже сейчас возлагается много надежд, поэтому поездка на Евро в любом случае станет для него хорошим подспорьем.
«Лунёв — опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — пояснил Черчесов.
Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса в мае исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил всем участникам континентального первенства заявить 26 игроков, а не 23, как это было раньше. Кроме того, в том случае, если в преддверии турнира кто-либо из футболистов получит травму или сдаст положительный тест на COVID-19, тренерский штаб может воспользоваться правом замены.
- Исчезновение Дзюбы, уверенность Баринова и ожидания Головина: как сборная России готовится к контрольной игре с Польшей
- «Это этап подготовки к Евро»: Черчесов и Жемалетдинов провели пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Польшей
- «Доволен отношением футболистов»: Черчесов о выводах из матча с Польшей, схеме игры и формировании состава на Евро-2020
- Черчесов объяснил, что сборная России может вынести из матча с Польшей
- Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией