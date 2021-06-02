Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выбор окончательного состава национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

«На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля — «пушка», ребятам было сложно. Андрей Лунёв? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Он отметил, что вопрос по Илье Самошникову решился сам по себе, когда футболист на тренировке повредил мышцу бедра и выбыл из строя на срок в семь — десять дней.

«Что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила: вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — добавил специалист.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее стал известен состав сборной России на Евро-2020.