Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выбор окончательного состава национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля — «пушка», ребятам было сложно. Андрей Лунёв? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Он отметил, что вопрос по Илье Самошникову решился сам по себе, когда футболист на тренировке повредил мышцу бедра и выбыл из строя на срок в семь — десять дней.

«Что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила: вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — добавил специалист.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее стал известен состав сборной России на Евро-2020.

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