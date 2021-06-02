Стал известен состав сборной России на Евро-2020

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Российский футбольный союз (РФС) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Стал известен состав сборной России на Евро-2020
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Как сообщает пресс-служба РФС, в заявку из 26 футболистов вошли:

— голкиперы: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Матвей Сафонов;

— защитники: Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Георгрий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков;

— полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Денис Макаров; 

— нападающие: Александр Соболев, Артём Дзюба, Антон Заболотный. 

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным.

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