Стал известен состав сборной России на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Как сообщает пресс-служба РФС, в заявку из 26 футболистов вошли:

— голкиперы: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Матвей Сафонов;

— защитники: Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Георгрий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков;

— полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Денис Макаров;

— нападающие: Александр Соболев, Артём Дзюба, Антон Заболотный.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным.