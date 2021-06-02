Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой дебют в составе национальной сборной России по футболу.
Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Готовился к игре, но дебют для меня стал немножко неожиданным. Сейчас идёт подготовка, это был достаточно важный матч, поэтому приятно, что мне доверили сегодня игровое время. Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что всё пройдёт хорошо. Для меня задача — готовиться к каждому матчу, как будто я буду играть. Так буду продолжать делать и дальше», — рассказал Сафонов в комментарии пресс-службе сборной.

22-летний голкипер дебютировал в составе национальной команды в контрольном матче со сборной Польши. Он вышел на поле на 63-й минуте, заменив Антона Шунина.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, что сборная России может вынести из матча с Польшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить