Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным
- РИА Новости
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«Готовился к игре, но дебют для меня стал немножко неожиданным. Сейчас идёт подготовка, это был достаточно важный матч, поэтому приятно, что мне доверили сегодня игровое время. Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что всё пройдёт хорошо. Для меня задача — готовиться к каждому матчу, как будто я буду играть. Так буду продолжать делать и дальше», — рассказал Сафонов в комментарии пресс-службе сборной.
22-летний голкипер дебютировал в составе национальной команды в контрольном матче со сборной Польши. Он вышел на поле на 63-й минуте, заменив Антона Шунина.
Ранее Станислав Черчесов объяснил, что сборная России может вынести из матча с Польшей.