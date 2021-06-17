«Пришла новая мутация»: Собянин сообщил о более агрессивном штамме коронавируса в Москве

Тяжёлая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве во многом связана с тем, что в столице фиксируется не исходный штамм SARS-CoV-2, а новая, более агрессивная мутация коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнувший, что это существенно осложняет борьбу с эпидемией. Он сообщил, что, по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тыс. заболевших в Москве (до этого максимум, зафиксированный в конце декабря 2020-го, был чуть выше 8,2 тыс. случаев). Собянин добавил, что, если динамика госпитализаций сохранится, власти будут вынуждены перепрофилировать всё больше больниц для борьбы с коронавирусом. По его словам, Москва очень близка к принятию более жёстких решений по ограничительным мерам.

В последнее время заразившиеся коронавирусом в Москве болеют не изначальным, уханьским штаммом, а новой, более агрессивной мутацией SARS-CoV-2. Это существенно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией. Об этом в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — цитирует Собянина ТАСС.

Градоначальник подчеркнул, что этот новый вызов усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию. В связи с тем, что новый штамм вызывает более тяжёлое течение болезни, растёт количество госпитализаций, а значит, потребуется больше коек и стационаров, констатировал мэр.

По словам Собянина, пять дней назад в столице было около 13 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, которые уже полностью заполнились. За этот период власти ввели в строй ещё около 3 тыс. мест, однако каждый день заполняется по 200—300 коек.

«За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», — подчеркнул мэр.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Он пояснил, что, если подобная динамика госпитализаций сохранится, власти будут вынуждены выводить всё больше больниц из нормального режима работы и перепрофилировать их для борьбы с коронавирусом.

«Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто расстелил койки и уложил пациентов, в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей... Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», — подчеркнул мэр.

Собянин уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения граждан с COVID-19, скоро их число превысит 20 тыс., чего не может себе позволить «практически ни один европейский город».

«Но ещё раз скажу, что всё равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жёстким решениям, — временным, но жёстким решениям по ограничениям», — заключил Собянин.

В ходе встречи мэр обратил внимание на резкий рост числа выявленных случаев коронавируса в столице. Он озвучил предварительные данные, согласно которым в пятницу, 18 июня, будет объявлено о 9 тыс. зафиксированных случаях заболевания в Москве за сутки.

«Такого показателя у нас не было (максимум пришёлся на 24 декабря, когда коронавирус был подтверждён у 8203 человек в Москве. — RT), и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней», — пояснил он.

В ходе встречи мэр напомнил, что в столице было принято решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг, торговли и общественного питания. Градоначальник добавил, что без этого непростого решения сбить волну заболеваемости не удастся.

В свою очередь, рестораторы предложили Собянину провести эксперимент и создать общественные зоны, свободные от коронавируса. Согласно их предложению, в таких зонах работали бы только вакцинированные сотрудники, а на входе была бы организована проверка документов у посетителей, подтверждающих прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.

«Ситуация стремительно ухудшается»

О существенном росте числа зафиксированных в Москве случаев коронавируса Собянин рассказал и в ходе прошедшего в четверг заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. Градоначальник обратил внимание на то, что такая динамика является достаточно неожиданной, так как более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки.

«Ситуация в Москве, касающаяся распространения заболеваемости COVID-19, стремительно ухудшается... Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми. Поэтому нужно понимать, что ситуация у нас сегодня просто другая. И она требует других решений», — сказал мэр.

По его словам, количество записей на прививку от коронавируса в городе выросло в три раза, однако этого всё равно недостаточно. Вместе с тем он высказал мнение, что объёмы вакцинации будут нарастать каждый день.

РИА Новости

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Глава Минздрава Михаил Мурашко, также выступая на заседании координационного совета, сообщил, что за последнюю неделю в среднем по стране количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 30%. Рост числа госпитализаций в России составил 32,5%, при этом власти увеличили число коек по стране с 102 тыс. до 127 тыс.

«Особенность настоящего периода заключается в том, что в наибольшем количестве прирост заболевших мы видим в категории населения 30—40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40% с небольшим», — заявил Мурашко.

«Увеличилось и количество пациентов, находящихся в отделениях реанимации. Резервного реанимационного коечного фонда у нас достаточно. Но нагрузка на палаты реанимации возросла», — рассказал он.

При этом Мурашко подчеркнул, что, согласно мониторингу эффективности иммунитета у вакцинированных пациентов, который проводит ведомство, регионы, которые достигли максимальных цифр по прививкам, на сегодняшний день лучше защищены.

«Поэтому вакцинальная кампания должна быть продолжена», — констатировал министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как крайне напряжённую. Она подчеркнула, что максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах: 18—29 лет и 30—49 лет.

Попова обратила внимание, что данные возрастные категории — это активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций и «напрочь пренебрегающее теми требованиями», которые специалисты прописывали в течение последних полутора лет.

«Безусловно, рост, начавшийся и распространяющийся, связан с нарушением требований, о которых мы неустанно говорим», — подтвердила глава Роспотребнадзора.

При этом она рассказала, что сейчас меньше болеют люди старшего возраста, так как удельный вес привитых среди этой возрастной группы максимальный в стране. Это, подчеркнула Попова, ещё один важный аргумент в пользу иммунизации.

О необходимости наращивать темпы вакцинации заявил и премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что бесплатная вакцинация для всех желающих организована в каждом регионе.