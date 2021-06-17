Собянин предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «находятся очень близко к временным, но жёстким ограничениям» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Собянин предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу
  • © РИА Новости / Максим Блинов

По его словам, в Москве к настоящему времени развёрнуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что в скором времени число коек превысит 20 тыс.

Собянин подчеркнул, что «ни один европейский город себе такое позволить не может».

«Но ещё раз скажу, что всё равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жёстким решениям — временным, но жёстким решениям по ограничениям», — цитирует его Интерфакс.

Также Собянин заявил, что порядка 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в Москве за два дня.

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