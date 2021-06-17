Собянин: порядка 600 коек для пациентов с COVID-19 заполняются за 2 дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня.
Собянин: порядка 600 коек для пациентов с COVID-19 заполняются за 2 дня
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. (коек для лечения пациентов с коронавирусом. — RT), и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили ещё 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200—300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он добавил, что если подобная динамика госпитализаций сохранится, столичные власти будут вынуждены всё больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19.

Ранее Собянин сообщил, что инфицированные коронавирусом москвичи носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса.

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