В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 заведениями

Представители столичного ресторанного бизнеса в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили провести эксперимент с общественными зонами, свободными от COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, столичные рестораторы заявили, что подобные зоны могут работать при условии обязательного прохождения сотрудниками вакцинации и наличия на входе контроля, проверяющего у гостей документы о прохождении прививки или наличие отрицательного ПЦР-теста.

На встрече Собянин также прокомментировал решение главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании.

«Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся», — заявил мэр столицы.

Ранее Собянин предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу.