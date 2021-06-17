В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 заведениями

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Представители столичного ресторанного бизнеса в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили провести эксперимент с общественными зонами, свободными от COVID-19.
В Москве предложили провести эксперимент со свободными от COVID-19 заведениями
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, столичные рестораторы заявили, что подобные зоны могут работать при условии обязательного прохождения сотрудниками вакцинации и наличия на входе контроля, проверяющего у гостей документы о прохождении прививки или наличие отрицательного ПЦР-теста.

На встрече Собянин также прокомментировал решение главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании.

«Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся», — заявил мэр столицы.

Ранее Собянин предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу.

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