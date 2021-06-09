«В первую очередь в местах скопления людей»: в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Власти Москвы объявили об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах. Как пояснил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка и растёт число выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз в Москве был подтверждён у 4124 человек, что стало максимальным показателем с 16 января. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни откроются несколько больниц для инфицированных. При этом он подчеркнул, что в городе не планируют вводить локдаун.

Московские власти приняли решение со среды, 9 июня, усилить контроль за соблюдением мер по противодействию распространению коронавируса, в частности за ношением масок и перчаток в общественных местах. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он пояснил, что в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка и растёт число заболевших COVID-19 — за минувшие сутки вирус в Москве был выявлен у 4124 человек, что стало максимальным показателем с 16 января.

Данчиков уточнил, что власти будут тщательнее следить за использованием средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах и других местах скопления граждан.

«Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — приводит его слова ТАСС.

Особое внимание, по словам начальника столичного Главконтроля, будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, их летним верандам, ночным клубам и концертным мероприятиям. Данчиков напомнил, что штраф за нарушение установленных требований составит 4—5 тыс. рублей.

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«Обращаю внимание, что в городе Москве развёрнута вакцинация для всех желающих, которая является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией», — заключил он.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 10 407 новых случаев коронавируса (максимальный показатель с 7 марта), большинство из них — в Москве (4124), Санкт-Петербурге (852) и Подмосковье (781). За тот же период в России выздоровели 9814 человек, 399 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 5 156 250, с начала пандемии умерли 124 895 инфицированных, 4 761 899 человек выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин также констатировал, что ситуация с COVID-19 в столице продолжает оставаться сложной, и сообщил, что власти в ближайшие дни откроют ещё несколько больниц для заболевших коронавирусом. По его словам, пациентами с этим диагнозом в городе сейчас занято около 10 тыс. коек.

«Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Увеличивается количество больничных коек, которые задействованы», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем столичные власти не планируют вводить в столице «никаких локдаунов», так как на текущей стадии считают, что могут справиться с заболеваемостью без подобных мер, заявил градоначальник.

Кроме того, он призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм, а также вновь обратился к горожанам с предложением как можно быстрее сделать прививку.

В свою очередь, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коечный фонд для больных коронавирусом в столице будет до конца недели расширен более чем до 14 тыс. коек. Она добавила, что к работе вернулись два центра компьютерной томографии для диагностики COVID-19.

«В течение этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы увеличиваем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с COVID-19», — пояснила она.

РИА Новости

© Тимур Батыршин

По её словам, эпидемиологи связывают динамику числа инфицированных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. При этом заммэра отметила, что по сравнению с весной 2020 года ситуация кардинально изменилась.

«В этом году у нас есть возможность защитить себя и своих близких от этого страшного заболевания — каждый может сделать прививку. В Москве созданы все условия для вакцинации, которые могут удовлетворить всех желающих», — объяснила Ракова.

Она также обратилась к москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить контакты. Кроме того, она призвала не заниматься самолечением и при первых признаках простуды обращаться к врачу.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что подъём заболеваемости COVID-19 в России может быть связан с возросшей мобильностью людей: «Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался».

Учёный добавил, что сделавшие прививку от коронавируса даже в случае инфицирования переносят болезнь в лёгкой форме.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, полноценный иммунитет к коронавирусу формируется не ранее чем через 42—45 дней после первого укола. В ведомстве отметили, что до выработки антител россияне должны продолжать соблюдать меры безопасности: избегать скопления людей, носить медицинские маски, чаще мыть руки.

Там также рассказали, что пожилые люди переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов: «Это связано с особенностями иммунной реакции организма».