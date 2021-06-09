Собянин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.

«Тем не менее мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что с заболеваемостью в настоящее время можно справиться без ввода локдауна.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4124. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 209 214.

9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.