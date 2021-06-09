В Москве усилили контроль за ношением масок в общественных местах

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RT
Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространения коронавируса будут усилены.
В Москве усилили контроль за ношением масок в общественных местах
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет», — сказал Данчиков.

Он отметил, что с 9 июня усиливается контроль за соблюдением мер по противодействию распространения коронавируса.

«В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

9 июня стало известно, что в Москве за сутки выявлено 4124 новых случая COVID-19.

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