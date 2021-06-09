Гинцбург прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России, возможно, связан с повышением мобильности граждан и более активным общением летом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, прошедшие вакцинацию в случае инфицирования переносят болезнь в лёгкой форме.

Ранее стало известно, что вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими.