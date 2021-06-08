Минздрав: «Спутник V» может эффективно использоваться для ревакцинации

Вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения России.

Как напомнили в ведомстве, «Спутник Лайт» показан к применению для лиц от 18 до 60 лет.

Среди людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», которая разрешена для всех совершеннолетних граждан.

Обе вакцины могут «эффективно использоваться для ревакцинации», уточнили в ведомстве. Там добавили, что это касается и тех граждан, которые изначально прививались ими.

«На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%», — отметили в Минздраве.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднёв допустил, что привитые «Спутником V» в будущем могут быть повторно вакцинированы другим препаратом, например, «КовиВак» или «ЭпиВакКороной».

Как отмечал замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, уровень антител к коронавирусу после ревакцинации «Спутником V» выше, чем после первичной вакцинации.