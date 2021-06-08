В Минздраве допустили ревакцинацию привитых «Спутником V» другой вакциной

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв допустил, что привитые «Спутником V» в будущем могут быть повторно вакцинированы от коронавируса другим российским препаратом.

«В последующем, как прогнозируют наши уважаемые учёные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной... а именно «КовиВак» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования ещё идут», — цитирует его на пленарном заседании в Госдуме ТАСС.

В апреле в центре имени Гамалеи рассказали, что уровень антител к коронавирусу после ревакцинации «Спутником V» выше, чем после первичной вакцинации.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация.

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в свою очередь, сообщили, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.