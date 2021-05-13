Иммунолог оценил ситуацию с пандемией

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.
Иммунолог оценил ситуацию с пандемией
  • © РИА Новости / Ростислав Нетисов

«Спад заболеваемости зависит не от вакцинированных людей, а от количества людей иммунных. К тому количеству людей, кто уже вакцинировался, нужно добавить тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и имеет иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в странах, где вакцинирована большая часть населения, заболеваемость COVID-19 пошла на спад. В качестве примера эксперт привёл Сан-Марино и Израиль.

«Здесь ситуация в том, что нам тоже нужно достичь этого уровня в 70% за счёт привитых и переболевших, тогда пандемия уйдёт на спад. А дальше нужно эти 70—80% поддерживать за счёт постоянной ревакцинации», — заключил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

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