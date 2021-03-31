Мурашко заявил, что привитым от COVID потребуется ревакцинация

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» полагает, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация.

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — приводит ТАСС слова министра.

По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения.

«У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки», — добавил он.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинировался от коронавируса.