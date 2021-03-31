Мурашко заявил, что привитым от COVID потребуется ревакцинация
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«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — приводит ТАСС слова министра.
По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения.
«У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки», — добавил он.