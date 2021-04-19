В центре Гамалеи рассказали о результатах ревакцинации «Спутником V»

Уровень антител к коронавирусу после ревакцинации препаратом «Спутник V» выше, чем после первичной вакцинации. Об этом заявил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Все, кто вакцинируется повторно через полгода, — у них титры выше, чем были после второй вакцинации… Если мы ревакцинируем людей через 4—6 месяцев, а такие случаи уже и среди сотрудников центра Гамалеи, и были в гражданском обороте, то мы имеем очень хороший отклик», — приводит РИА Новости его слова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Логунов отметил, что вируснейтрализующие антитела не сохраняются в высокой концентрации продолжительное время. По его словам, они исчезают в течение четырёх месяцев, а через шесть месяцев возвращаются к базовому уровню.

Ранее сообщалось, что прививка от коронавирусной инфекции может быть включена в перечень профилактических в России.