В центре Гамалеи рассказали о результатах ревакцинации «Спутником V»
- РИА Новости
«Все, кто вакцинируется повторно через полгода, — у них титры выше, чем были после второй вакцинации… Если мы ревакцинируем людей через 4—6 месяцев, а такие случаи уже и среди сотрудников центра Гамалеи, и были в гражданском обороте, то мы имеем очень хороший отклик», — приводит РИА Новости его слова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.
Логунов отметил, что вируснейтрализующие антитела не сохраняются в высокой концентрации продолжительное время. По его словам, они исчезают в течение четырёх месяцев, а через шесть месяцев возвращаются к базовому уровню.
Ранее сообщалось, что прививка от коронавирусной инфекции может быть включена в перечень профилактических в России.