Прививку от COVID-19 могут включить в число профилактических в России

Прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть включена в перечень профилактических в России. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

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РИА Новости