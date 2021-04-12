Прививку от COVID-19 могут включить в число профилактических в России

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Прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть включена в перечень профилактических в России. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Прививку от COVID-19 могут включить в число профилактических в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Предлагается дополнить утверждённый перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что... законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения», — приводит заявление первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова ТАСС.

Законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина.

Ранее директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в беседе с «Известиями» рассказал об особенностях ревакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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