Прививку от COVID-19 могут включить в число профилактических в России
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- РИА Новости
«Предлагается дополнить утверждённый перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что... законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения», — приводит заявление первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова ТАСС.
Законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина.
Ранее директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в беседе с «Известиями» рассказал об особенностях ревакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона».