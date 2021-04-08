В «Векторе» сообщили, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации

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Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал об особенностях ревакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».
В «Векторе» сообщили, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации
  • Reuters

«Ревакцинация «ЭпиВакКороной» безопасна. Сама повторная прививка может применяться как после вакцинации любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и для переболевших», — приводят «Известия» его слова.

В «Векторе» полагают, что препарат сможет обеспечить защиту от коронавируса в течение года

«У нас продолжаются клинические исследования первой и второй фаз», — добавил Максютов.

Ранее в «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» среди людей старше 60 лет.

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