В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» среди пожилых

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди людей старше 60 лет.

«Мы понимаем, что применение вакцины вызывает образование эффективных антител в 94% случаев. И в любом случае это защищает от тяжёлого развития инфекции», — цитирует его ТАСС.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идёт именно об иммунологической эффективности препарата у пожилых людей старше 60 лет.

Ранее Семёнов заявил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.