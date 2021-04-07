В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» среди пожилых
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«Мы понимаем, что применение вакцины вызывает образование эффективных антител в 94% случаев. И в любом случае это защищает от тяжёлого развития инфекции», — цитирует его ТАСС.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идёт именно об иммунологической эффективности препарата у пожилых людей старше 60 лет.
Ранее Семёнов заявил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.