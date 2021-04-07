«Вектор»: «ЭпиВакКорона» эффективна против ряда штаммов COVID-19

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что разработанная их специалистами вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

«Против всех известных, которые сейчас есть [штаммы], — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — это («ЭпиВакКорона». — RT) работает», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» направлена в 40 регионов России.