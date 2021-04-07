«Вектор»: «ЭпиВакКорона» эффективна против ряда штаммов COVID-19

Короткая ссылка
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что разработанная их специалистами вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
«Вектор»: «ЭпиВакКорона» эффективна против ряда штаммов COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Против всех известных, которые сейчас есть [штаммы], — и британского, и южноамериканского, и южноафриканского — это («ЭпиВакКорона». — RT) работает», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» направлена в 40 регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить